-
„Гора в пламъци“ в „Темата на NOVA”
-
NOVA празнува своя 32-ри рожден ден в ефира
-
Студенткови се изправят срещу Невестите в "Семейни войни"
-
Стилна и изискана вечеря, под формата на подкаст от Елизабет Методиева – Бети в „Черешката на тортата“
-
Добра печалба и много емоции в "Сделка или не"
-
"Пресечна точка": За аномалиите в здравеопазването ни и звездите "Мишлен"
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Алекс Богданска на море с каравана.
Даниел Вълчев за връзката си със Странджа планина.
Детокс по време на почивка в „Пътят на красотата с Ина“.
Специална среща с Миро, преди голямото му лятно турне.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни