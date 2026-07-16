В петък Алекс Богданска на море с каравана.

Даниел Вълчев за връзката си със Странджа планина.

Детокс по време на почивка в „Пътят на красотата с Ина“.

Специална среща с Миро, преди голямото му лятно турне.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова