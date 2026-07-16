Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в „Твоят ден” ще видите:
Ремонтът на изборния кодекс - гласуването на хартия остава само в населени места с под 300 души, отпада район „чужбина” и без и социология в социалните мрежи. Какви други промени се подготвят преди президентския вот?
Защо подписът на България под киевската декларация предизвика лавина от реакции и поема ли страната ни реални ангажименти?
И още: Живеем ли на кредит и трябва ли БНБ да ограничи отпускането на заеми?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Никола Тунев
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