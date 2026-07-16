В петък в „Твоят ден” ще видите:

Ремонтът на изборния кодекс - гласуването на хартия остава само в населени места с под 300 души, отпада район „чужбина” и без и социология в социалните мрежи. Какви други промени се подготвят преди президентския вот?

​Защо подписът на България под киевската декларация предизвика лавина от реакции и поема ли страната ни реални ангажименти?

​И още: Живеем ли на кредит и трябва ли БНБ да ограничи отпускането на заеми?

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Редактор: Никола Тунев