Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота ще припомни историята за момиче, което напуска дома си.

Финансов консултант се отнася прекалено строго с доведената си дъщеря. Момичето не издържа на постоянния тормоз и напуска дома си, излагайки се на опасност. Знаем ли кое е най-доброто за децата ни?

Развръзката гледайте в епизода от специалната селекция на „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова