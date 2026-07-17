Припомнете си историята в документалното риалити тази събота от 17.00 ч. по NOVA
Документалното риалити „Съдби на кръстопът” тази събота ще припомни историята за момиче, което напуска дома си.
Финансов консултант се отнася прекалено строго с доведената си дъщеря. Момичето не издържа на постоянния тормоз и напуска дома си, излагайки се на опасност. Знаем ли кое е най-доброто за децата ни?
Развръзката гледайте в епизода от специалната селекция на „Съдби на кръстопът” тази събота от 17.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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