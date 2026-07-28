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Легендите срещу Шукадарови в "Семейни войни"
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Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Шукадарови от София и семейство Легендите от Пловдив.
Шукадарови спечелиха първия рунд, но Легендите се оказаха силен съперник и това останаха единствените точки, които взеха от играта. Пловдивчани прибраха точките от останалите рундове и с убедителен резултат от 451:52 точки спечелиха победата.
В „Бързи пари“ събраха само 50 точки, което им донесе печалба от 511,29 € от този епизод.
Днес Легендите ще посрещнат семейство Шекерчета от Стара Загора.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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