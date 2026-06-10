Повече въпроси, повече предизвикателства и повече шансове за печалба предстоят в Smart Face тази седмица. Любопитната игра на интуиция и прозорливост ще предложи на зрителите още забавление с трети допълнителен епизод - всяка сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

В следващите три вечери водещият Николаос Цитиридис е подготвил нова порция любопитни въпроси, неочаквани срещи и забавни ситуации. Екипът на Smart Face ще пропътува цяла България, за да посети Благоевград, Варна и Бургас в търсене на хора с безпогрешен усет.

Част от “Звездния рунд” тази седмица ще станат актьорът Александър Сано, инфлуенсърката и участник в “Игри на волята” Денислава и певецът Орлин Павлов. Те ще се изправят срещу най-добрите играчи от улицата в оспорвана надпревара за място във финалния рунд “Верижна реакция”, който води до голямата награда от 10 000 евро.

Какви колоритни личности ще срещне Николаос в трите града? Ще се окажат ли първите впечатления на участниците верни? И ще грабне ли някой голямата награда? Отговорите - тази сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова