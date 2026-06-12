Денислава, позната на зрителите на NOVA от участието си в „Игри на волята“, е гост звезда в един от епизодите на Smart Face, с водещ Николаос Цитиридис. Пред репортер на „На кафе“ тя признава, че донякъде е доволна от участието си, тъй като е максималист и винаги се стреми към високите нива.

„Аз съм спортна и състезателна личност, затова винаги има леко разочарование в мен, ако не печеля. В живота си често наблюдавам и интуицията ми подсказва някои неща, за които на финала се оказвам права. Но не ги споделям. Ако започна да разсъждавам на глас – често греша. Вътрешната ми интуиция много рядко ме лъже. Препънах се на верижната реакция, тъй като при нея вече нищо не зависи от мен. При много хора, които не избирам аз, стана объркването. На третия финален кръг всичко зависи от късмета“, признава тя.

„Първото впечатление за мен е най-важното. Винаги съм казвала, че човек първо се храни с окото. Първоначално съдиш за това, което виждаш, а след това идват всички други качества“, каза Денислава.

Поради голямата си любов към животните, инфлуенсърката дари спечелената награда за приюта за животни "Animal Help" в Мездра. Участничката разказва, че е израснала край животни и винаги е имала домашни любимци като папагали, кучета, котки, но и по-различни и екзотични като маймуна и крокодил. Категорична е, че от малка изпитва огромна любов към животните, но след като започва да работи с тях, им отдава ицзяло сърцето си. Добрината, благодарността и уважението, които открива при животните, не наблюдава често при хората.

Не пропускайте епизода на Smart Face с участието на певеца Орлин Павлов, тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова