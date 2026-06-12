Провокации и вълнуващи човешки истории очакват зрителите в „Шеф под прикритие – Аватар“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA. Какво се крие зад професионалното ежедневие и задължения на служителите?

Предприемачът Ненад Костадинов е собственик на жилищен комплекс „Парамонт Гардънс“ и компанията за довършителни ремонти „БГ ХендиМен“. Той ще подложи на сериозен тест и двата си бизнеса с помощта на „аватар“. Брокерът Иво ще влезе под прикритие и в двете фирми, за да провери от първо лице как се работи в тях и дали екипите ще покажат търпение към новия си, на пръв поглед твърде уверен колега.

Ще успее ли „аватарът“ да провокира работниците? На какви изповеди ще стане свидетел? Защо един от тях избира да се върне в България, след като е живял в чужбина? Не пропускайте да разберете във финалния епизод на „Шеф под прикритие“ тази вечер от 21:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова