В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на сестра срещу брат ѝ, който я изгонил от бащината къща. Освен това се заканил, че ще убие нея и децата ѝ. Ответникът беше категоричен, че няма да пусне сестра си в имота, защото се опасява отново да не натрупа сметки за ток и вода.

Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова