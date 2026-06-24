Репортерът на NOVA Цеца Алексова среща зрителите на „На кафе“ с Денис Морейра – Денисиньо, победителят от Hell’s Kitchen сезон 8. Тя го открива на морския бряг, където шеф готвачът е на почивка, но специално за зрителите на NOVA кулинарът приготвя ризото с морски дарове. След голямата победа в кулинарното риалити, Денисиньо споделя, че все още асимилира какво се е случило. Различното в живота му е, че вече всичкиq и особено децатаq го разпознават и искат да се снимат с него. Все още не може да повярва, че един чужденец получи такава голяма подкрепа от българите.

„Реално съм чужденец, но не се чувствам като такъв. Хората ме подкрепят и в България показват голямо уважение към мен. Обичам много тази държава“, признава победителят в кулинарната надпревара.

Според него при всички участници в Hell’s Kitchen има надграждане на уменията. Неговата тежка история не е уникална и много от хората имат подобни истории. Отчита, че той самият много е израснал като професионалист готвач в Hell’s Kitchen и затова е победил.

„Постоянно телефонът ми звъни, имам много работа и пътувам из цялата страна, за да правя шоу готвене. Запознавам се с много нови хора и това ми доставя голямо удоволствие. Обичам много да готвя и човек се учи докато е жив. Вече съм 20 години в кухнята, но мисля, че имам още какво да науча. Надявам се да работя в големи ресторанти в България и да помогна страната да стигне европейското ниво в кухнята“, споделя Денисиньо.

Все още не е достигнал до решението да отвори собствен ресторант, тъй като отчита, че това е двойна работа. По-скоро е изкушен от идеята да отвори каравана. Готвачът признава, че през летния сезон работи от 12 до 14 часа всеки ден, но открива по час за почивка и да се наслади на морето.

„Животът ми още преди предаването беше хубав, а сега е двойно по-хубав. Пожелавам си здраве, за да мога да продължа да работя и готвя“, категоричен е Денисиньо.

Той разкрива, че не обича да готви десерти и предпочита ястия, които самият той обича да хапва. Жена му е тази, която го записва за участие в кулинарното предаване и сега отново би се впуснал в надпреварата. Препоръчва на всеки свой приятел да се запише в Hell’s Kitchen, за да преживее уникалното преживяване.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова