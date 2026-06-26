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Гледайте съдебното риалити тази събота от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази събота ще разгледаме иск на син срещу биологичната му майка, която го дала за осиновяване. Ответницата има пет деца от петима мъже. Ще се яви лично.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в събота от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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