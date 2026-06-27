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Гледайте съдебното риалити тази неделя от 11.00 ч. по NOVA
В "Съдебен спор" тази неделя заедно ще проследим как се е развил животът на героите от четири епизода след участието им в предаването. Един от тях е Божидар Радев, който бе ответник в епизод 997 на „Съдебен спор“. Божидар заяви пред камерата ни, че бившата му любима Цветелина и нейната приятелка Зорка се опитали да го убият с отрова за мишки. Беше категоричен, че мястото им е в затвора.
Подробности по казуса гледайте в „Съдебен спор" с водещ Ромина Тасевска в неделя от 11.00 часа по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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