В епизода на сериала „ФБР“ специалните агенти О.А. и Маги са натоварени със задачата да ескортират обратно до Вашингтон, окръг Колумбия американски сенатор. След неуспешен опит за атентат срещу сенатора, те се оказват на търговски полет, който става по-опасен от очакваното и ситуацията става на живот и смърт.

По време на полета сенаторът внезапно се срива, а Маги забелязва обезцветяване на кожата му, което предполага по-скоро отравяне, отколкото естествени причини. Докато служителите на място се подготвят за аварийно кацане, ситуацията става напрегната за всички в самолета. Офисът в Ню Йорк трябва да помогне на Маги и О.А. да защитят останалите пътници, като същевременно специалните агенти се опитват да открият отговорното лице за покушението.

Не пропускайте развръзката в четвърти премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова