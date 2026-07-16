В „Социална мрежа” на 17 юли от 15:20 ч. очаквайте:

Омировата „Одисея” през днешния прочит на киното и литературата. Как съвременните филми и романи, пречупени през призмата на политкоректността, показват различните гледни точки към класиката?

„Само за нас”: актрисата и певица Жени Лечева ще представи новия си летен сингъл и ще покаже как се прави българско оригами от вестник – в рубриката „Предизвиквам те...” С Деси Жаблянова.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Цветина Петрова