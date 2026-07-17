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Разказ за зашеметяващата кариера на вокалиста на група "Ахат" и неговото диво препускане през епохите
Той е вулкан от емоции, талант, идеи. И то - заразителен до изпепеляване... Зад гърба си е оставил концерти, предавания, приятели, но не ги е загърбил. След зашеметяваща кариера у нас и в САЩ – кацна в България. Денис и неговото препускане през епохите - тези на момчетата с дълги коси и печати в паспортите, арестите за значки и подскачане, през тези на така наречените неформали, вързани с белезници за радиаторите, протестите с песни в милицията, вноса на телевизори, разправиите с борците и срещите с охрани. Та така до днес. Въпросът е дали след подобно оцеляване искаш да работиш още… и какво?
Припомнете си епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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