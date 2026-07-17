Футболните емоции продължават за зрителите със старта на efbet Лига днес, 17 юли. Феновете отново ще могат да гледат в отлично качество вълнуващите двубои от редовния сезон, плейофната фаза и баражите пряко по DIEMA SPORT, част от премиум пакета DIEMA XTRA, както и в стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA.

Първенството е с променена структура през новия сезон. Елитната дивизия вече се състои от 14 отбора, а това определя по-къс редовен сезон (26 кръга). Плейофната фаза също е с променен регламент – само 6 тима ще се включат в борбата за оцеляване.

Новия сезон ще открият Спартак Варна и ЦСКА 1948, които ще се изправят един срещу друг днес от 19:00 ч. По-късно новакът Дунав Русе ще гостува на шампиона Левски от 21:15. През уикенда ще се играят три двубоя – Септември – Арда (събота, 19:00 ч.), Лудогорец – Локомотив Пловдив (събота, 21:15 ч.) и Ботев Враца – Черно море (неделя, 19:30 ч.). Първият кръг ще завърши с нови две срещи. Носителят на купата през миналия сезон ЦСКА ще гостува на Славия в понеделник от 19:15 ч., а Любослав Пенев за първи път ще застане до тъч линията като старши треньор на Локомотив София в понеделник от 21:30 ч, когато отборът ще се изправи срещу Ботев Пловдив под ръководството на Станислав Генчев.

По традиция в програмата на DIEMA SPORT футболът от efbet Лига ще бъде основна тема – с очаквания обзор на кръга, предаванията „Преди кръга“, „Домът на футбола“ „Героите на кръга“ и „Головете на кръга“, както и специалната студийна програма преди всеки мач - „efbet Лига футбол“.

Не пропускайте мачовете от efbet Лига – от 17 юли по DIEMA SPORT, както и онлайн в PLAY DIEMA XTRA.

Редактор: Райна Аврамова