Пловдив отново се превръща в рок столицата на България. Хиляди фенове от страната и чужбина пристигат за фестивала Hills of Rock, който ще събере десетки световни и български групи. Хотелите в града под тепетата очакват рекордна заетост, а местният бизнес очаква сериозен ръст по магазини и ресторанти.

С още информация на живо сега включваме Илиян Велков.

„Пловдив вече пулсира в ритъма на рока. 50 изпълнители се очаква да се качат на сцената в трите дни от фестивала Hills of Rock на гребната база. Очаква се тук да дойде и Мерилин Менсън. Има над 20 хиляди туристи, които вече са в града. Как това се отразява на хотелиерите, ще си говорим с представителите на Сдружението на хотелиерите Петър Денчев, председател и Мариела Балчева - заместник-председател на Сдружението.“

Г-н Денчев, можем ли да си резервираме нощувка за тази вечер в Пловдив, ако решим импулсивно да спим под тепетата довечера?

Трудно бихте успели да намерите място, освен ако не се е получила някаква екстремна ситуация, която да освободи такова. От доста време сме пълни. Както знаете от изминалия фестивал PhillGood и в момента Hills of Rock предизвикват изключително голям интерес. Ако решите да дойдете импулсивно и не ви притеснява, може да спите под звездите.

Забелязвате ли ръст на чуждестранните туристи?

По статистика от вече изминалия фестивал PhillGood между 25% и 30% от посетителите са чужденци, които са предимно от съседни държави. Сред тях се нареждат Румъния, Гърция, Турция, а също и Великобритания.

Мариела Балчева, кога започнаха резервациите за фестивала Hills of Rock?

Феновете на фестивала са много организирани. Започнаха да си правят резервации, още когато бяха споменати звездите, които ще свирят. Към осем месеца преди началото на фестивала.

Колко нощувки резервират посетителите на Hills of Rock?

Между 2 и 4 нощувки, в зависимост от това от къде идват. И откъде са им полетите. Но със сигурност покриват и трите дни на фестивала.

Каква е равносметката за PhillGood, който мина през последния музикален уикенд в Пловдив?

Това беше страхотно успешен фестивал. Не само за хотелиерите, но и за целия град. Всички заведения бяха пълни, както и всички туристически обекти. Хубавото е, че посетителите на фестивала се интересуват и от града и от това, което могат да видят като исторически забележителности.

Миналият уикенд, аз лично чух в Пловдив много френска, испанска реч. От кои държави идват най-много туристи за Hills of Rock?

На първо място от близките до нас държави. Но сме щастливи, че има туристи от всички държави в Европа и не само. Имаме гости от Азия и САЩ. Хора, които за първи път идват в Пловдив заради фестивала, но казват, че ще върнат.

Господин Денчев, какъв икономически ефект има Hills of Rock за хотелиерите в Пловдив?

Градът е пълен, всички бизнеси и сфери на услугите са запълнени почти на макс. Това води до силен икономически ефект върху бизнесите. Много силен имиджов ефект от страна на разпознаваемост на Пловдив и България като притегателна точка за фестивален туризъм. Което е и следващото ниво, с което искаме да афишираме Пловдив. Не само като културна дестинация и най-старият жив град в Европа, но и като една точка за фестивали, която може успешно да посреща големи музикални събития. Амбицията на пловдивската община е Пловдив да се превърне в музикална столица на България.

Hills of Rock започва тази вечер на Гребната база в Пловдив.

NOVA е медиен партньор на събитието.