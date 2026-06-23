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Южната ни съседка е любима лятна дестинация за хиляди български семейства
Гърция е любима лятна дестинация за хиляди български семейства. Близо е, морето е прекрасно, а с кола стигаш точно докъдето поискаш. Но именно зад волана се крият най-честите изненади за туристите. Гръцката полиция е особено строга за коланите, телефона, скоростта, алкохола, паркирането и особено през лятото, за всичко, свързано с огъня, пише DarikNews.bg.
Добрата новина е, че правилата са прости и логични. Златното правило е едно: ако шофирате с приета скорост, всички в колата са с колани, багажът е в багажника, а автомобилът е паркиран коректно - почти сигурно няма да имате проблеми. Ето подробно какво е важно да знаете.
Документи, които да носите със себе си
⇒ Шофьорска книжка
⇒ Талон на автомобила
⇒ Лична карта или паспорт
⇒ Зелена карта (силно препоръчителна)
⇒ Пълномощно, ако автомобилът е чужд или служебен
Задължително оборудване в колата
Гръцките изисквания за оборудване са по-строги от това, с което сме свикнали. Носете:
⇒ Пожарогасител — прахов, тип S2, 2 kg
⇒ Аптечка по стандарт DIN 13164:2022
⇒ Светлоотразителна жилетка
⇒ Предупредителен триъгълник
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Шофиране и глоби
Тук гръцките санкции са най-чувствителни за портфейла:
⇒ Шофьор без колан → 350 € и 30 дни без книжка
⇒ Пътник без колан → 150 € за пътника плюс 150 € за шофьора (коланите са задължителни за всички, включително на задната седалка)
⇒ Телефон в ръка → 350 € и 30 дни без книжка
⇒ Превишение с над 50 км/ч → до 700 € и отнемане на книжката
⇒ Необезопасен багаж — чанти и куфари върху седалките могат да бъдат санкционирани като опасни предмети
Два местни навика, които е добре да знаете: в Гърция е прието по-бавният автомобил да отстъпи вдясно (дори в банкета), за да пропусне по-бързия — това е въпрос на култура на пътя. Освен това обратните завои са ограничени и на много места се санкционират — не правете обратен завой, освен ако е изрично разрешен.
Ако те хванат с алкохол зад волана
Гръцките санкции за алкохол растат стръмно и бързо стигат до затвор:
⇒ 0.50–0.80‰ → 350 €, 30 дни без книжка и спиране на автомобила
⇒ 0.80–1.10‰ → 700 €, 90 дни без книжка и спиране на автомобила
⇒ над 1.10‰ → около 1200 € глоба, 6 месеца без книжка, отнемане на регистрационните номера, временна конфискация на автомобила и затвор
⇒ При повторно нарушение → 2000–4000 €, лишаване от книжка за 7–10 години и значително по-тежки наказания
⇒ Затвор е възможен при над 1.10‰, при отказ от тест, при рецидив или при инцидент.
Деца в автомобила
Правилата са хармонизирани с европейските и се спазват строго:
⇒ 0–3 години → само в детско столче
⇒ до 12 години или под 1.35 м → задължително столче или бустер
⇒ над 12 години или над 1.35 м → стандартен колан
Дете на предна седалка е позволено само ако има подходящо столче, а при обратно монтирано столче въздушната възглавница задължително трябва да е изключена.
Пушене в колата и на обществени места
Гърция има специално правило за защита на децата: забранено е да се пуши в автомобил, в който има дете под 12 години. Ако в колата няма дете, пушенето не е забранено, но не бива да пречи на безопасното управление.
На обществени места пушенето е забранено в закрити помещения, обществени сгради и транспорт.
Изхвърлянето на фасове се санкционира особено строго:
От кола → около 150 € глоба, възможно отнемане на книжка за 40–60 дни, плюс допълнителна глоба от пожарната (200 € до 5000 € в пожароопасен период или зона)
На плаж → около 200 € до 5000 €, според риска и сезона, като в някои случаи се третира като престъпление
Паркиране
Не паркирайте:
⇒ пред контейнери за смет
⇒ пред входове, гаражи и рампи
⇒ върху пясък, трева и дюни
⇒ на спирки, пешеходни пътеки и пожарни хидранти
⇒на места за хора с увреждания (това води до тежки санкции — глоба и отнемане на книжка/номера)
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Важно е да знаете, че репатрирането на автомобила и свалянето на номерата се прилагат реално, а не само на хартия.
На плажа
В Гърция плажът е обществен и достъпът до него е безплатен. Никой не може да ви задължи да наемете шезлонг, за да влезете на плажа или да стигнете до морето — плаща се само ако ползвате чадър или шезлонг. През 2026 г. все още има много плажове, на които чадърите и шезлонгите са „безплатни срещу консумация“, а значителна част от плажа остава свободна за хора със собствени чадъри и кърпи.
Същевременно плажът е строго защитена зона. Спазвайте местните правила — банският е задължителен дори за малките деца (или плувни пелени). Най-тежко наказвани са:
⇒ Диво къмпингуване → 300 € и възможно наказателно производство с до 3 месеца лишаване от свобода
⇒ Палене на огън или барбекю → много строги санкции, а при пожар се стига до наказателна отговорност
⇒ Коли върху плажове, дюни и защитени зони → при блокиране на достъпа глобите могат да достигнат до 60 000 €
⇒ Палатки по плажове, гори, археологически обекти и други обществени места са забранени.
⇒ Пожарна безопасност — внимавайте особено през лятото
Това е темата, по която Гърция е най-безкомпромисна. Забранено е:
- паленето на огън в природата
- барбекю извън специално обозначени места
- огън на плажа, дори малък лагерен огън
- изхвърлянето на фасове извън определените места
- паркирането върху суха трева или борови иглички — нагорещеният катализатор може да предизвика пожар
Глобите за нарушения на противопожарните правила достигат до 50 000 €, а при причинен пожар следват и наказателни санкции, включително съдебно преследване.
Пътувате с домашен любимец
Ако водите куче или друг любимец, задължително носете:
⇒ микрочип
⇒ европейски паспорт
⇒ валидна ваксина против бяс (ако е поставена наскоро — валидна 21 дни след поставянето)
Животното трябва да е обезопасено в колата. На плажа достъпът зависи от типа плаж: на див или празен плаж кучето обикновено е разрешено и може да плува, но на градски, организиран плаж или плаж със Син флаг е забранено.
Накратко преди да потеглите
Гърция не „гони“ туристите — наказва конкретни и предвидими нарушения. Сложете коланите, дръжте телефона настрана, не превишавайте, не сядайте зад волана след алкохол, паркирайте на разрешено място и бъдете изключително внимателни с огъня и фасовете през лятото. Така остава само хубавото от пътуването.
Информацията е с обобщителен характер. Правилата и размерите на глобите в Гърция могат да се променят, а някои санкции зависят от сезона и конкретната зона. Преди пътуване проверявайте актуалните изисквания в официални източници.Редактор: Станимира Шикова
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