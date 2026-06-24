Западните части на Европа продължават да са в плен на екстремно високи температури. Експеримент във Великобритания показва как те се отразяват на човешкото тяло. За целта се използва специална камера в Университета на Южен Уелс, в която могат да се променят температурата, надморската височина, атмосферното налягане и нивата на кислород.

Колко бързо тези условия могат да станат смъртоносни и защо затоплящият се свят представлява опасност за всички нас, разказва журналистката Лора Падисън oт CNN, която лично се подложи на изпитанието.

Рекордни жеги в Европа: Над 30 души загинаха във Франция

„Всичко, което се случва с тялото ми, прави този експеримент изключително труден”, споделя тя.

Преди началото на теста върху тялото ѝ са поставени сензори. Устройство на главата измерва притока на кръв към мозъка, а датчик на крака следи температурата на кожата. Учените изследват и когнитивните функции – например как жегата влияе върху способността за вземане на решения.

Първоначално учените повишават температурата в камерата до 40 градуса по Целзий, при влажност от 20%. „Наистина усещам как започвам да се потя. Лицето ми става много горещо. Температурата на кожата ми се е повишила с няколко градуса”, обяснява Падисън.

Истинското изпитание обаче започва, когато при същите 40 градуса влажността се увеличава до 85%. „Разликата е огромна. Тук е като в сауна. Това е наистина, наистина трудно. Ръцете ми леко треперят. Всичко е изморително, дори дишането”, разказва журналистката от вътрешността на камерата.

Ученият Деймиън Бейли, който ръководи експеримента, обяснява настъпилите промени в организма на базата на данните от сензорите: „Наблюдаваме значително намаляване на притока на кръв към мозъка по време на физическото натоварване. Той е спаднал от 600 милилитра в минута до 400. Това е огромна разлика. Мозъкът не получава достатъчно гориво”.

Бейли предупреждава, че в такова състояние човек не изгаря достатъчно енергия, за да може да вземе правилните решения, и е склонен към погрешни и прибързани действия.

„Освен това по време на физическо натоварване се наблюдава много по-голямо повишаване на кръвното налягане. Сърцето работи много по-усилено – вероятно с около 30% повече, само заради повишените температура и влажност. За възрастните хора това е сериозен проблем. Те не биха могли да изпълняват дори най-простите задачи. Дори самото изправяне от стола би било прекалено натоварващо за тях”, категоричен е експертът.

„Горещите вълни стават все по-силни, времето – по-влажно, а въздействието върху човешкото тяло е наистина огромно”, обобщава след края на експеримента Лора Падисън.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка