Снимка: Стопкадър, NOVA NEWS
-
Експерти за случая с фалшивото масло и липсата на контрол: Това е целенасочена измама
-
Димитър Илиев: Спекулация е, че Никола Цолов има договор с отбор от Формула 1
-
Жена в ОАЕ посвети живота си на спасяването на бездомни котки
-
Шишков нарече „незаконния град” в „Баба Алино” „най-голямото нарушение в Закона за устройство на територията”
-
Магията на Еньовден: Когато слънцето „играе“, а билките лекуват 77 болести и половина
-
Какви са предизвикателствата пред съвременната журналистика
Проведен е експеримент при 40 градуса и 85% влажност
Западните части на Европа продължават да са в плен на екстремно високи температури. Експеримент във Великобритания показва как те се отразяват на човешкото тяло. За целта се използва специална камера в Университета на Южен Уелс, в която могат да се променят температурата, надморската височина, атмосферното налягане и нивата на кислород.
Колко бързо тези условия могат да станат смъртоносни и защо затоплящият се свят представлява опасност за всички нас, разказва журналистката Лора Падисън oт CNN, която лично се подложи на изпитанието.
Рекордни жеги в Европа: Над 30 души загинаха във Франция
„Всичко, което се случва с тялото ми, прави този експеримент изключително труден”, споделя тя.
Преди началото на теста върху тялото ѝ са поставени сензори. Устройство на главата измерва притока на кръв към мозъка, а датчик на крака следи температурата на кожата. Учените изследват и когнитивните функции – например как жегата влияе върху способността за вземане на решения.
Първоначално учените повишават температурата в камерата до 40 градуса по Целзий, при влажност от 20%. „Наистина усещам как започвам да се потя. Лицето ми става много горещо. Температурата на кожата ми се е повишила с няколко градуса”, обяснява Падисън.
Истинското изпитание обаче започва, когато при същите 40 градуса влажността се увеличава до 85%. „Разликата е огромна. Тук е като в сауна. Това е наистина, наистина трудно. Ръцете ми леко треперят. Всичко е изморително, дори дишането”, разказва журналистката от вътрешността на камерата.
Ученият Деймиън Бейли, който ръководи експеримента, обяснява настъпилите промени в организма на базата на данните от сензорите: „Наблюдаваме значително намаляване на притока на кръв към мозъка по време на физическото натоварване. Той е спаднал от 600 милилитра в минута до 400. Това е огромна разлика. Мозъкът не получава достатъчно гориво”.
Бейли предупреждава, че в такова състояние човек не изгаря достатъчно енергия, за да може да вземе правилните решения, и е склонен към погрешни и прибързани действия.
„Освен това по време на физическо натоварване се наблюдава много по-голямо повишаване на кръвното налягане. Сърцето работи много по-усилено – вероятно с около 30% повече, само заради повишените температура и влажност. За възрастните хора това е сериозен проблем. Те не биха могли да изпълняват дори най-простите задачи. Дори самото изправяне от стола би било прекалено натоварващо за тях”, категоричен е експертът.
„Горещите вълни стават все по-силни, времето – по-влажно, а въздействието върху човешкото тяло е наистина огромно”, обобщава след края на експеримента Лора Падисън.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни