В ефира на NOVA предстои да стартира Smart Face – едно от най-очакваните и забавни предавания, с водещ Николаос Цитиридис. Мирела Илиева, която е гост звезда в едно от предаванията, се среща репортера на „На кафе“ Десислава Жабляново, за да разкаже повече за предстоящото интересно шоу.

Как ще търси човекът, който да даде правилния отговор?

„Имам доста добро шесто чувство за хората и обикновено интуицията не ме е предавала. Според типа хора си ги избирам, с кои да комуникирам. Винаги отчитам енергията, която носят. Но не трябва да съдим книгата по корицата, защото на въпроса „Кой колко е интелигентен?“, не можеш да определиш по външния вид. Това малко ме притеснява. Но по дрехите, с които е облечен можеш да разбереш дали е по-затворен, артистичен. Имам страхотна мотивация да спечеля. Парите ще отидат за една страхотна фондация, която съм избрала и искам да подкрепа“, споделя Мирела.

Николаос Цитиридис: водещият, който ще провокира минувачите в шоуто Smart Face

Снимките в този епизод се провеждат в близост до НАТФИЗ и според Мирела, която познава повечето от студентите в Академията, артистите имат богата обща култура. Обикновено актьорите изглеждат интересни и различни от останалите хора.

„След участието ми в две риалитита и ежедневната ми борба в Академията имам воля и спортсменски дух. Със сигурност искам да спечеля“, признава желанието си за победа актрисата.

Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA.

Редактор: Райна Аврамова