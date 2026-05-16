Романтичен киноследобед ще зарадва зрителите пред малкия екран. Семейната лента „Любов на борда“ от 12.30 ч. разказва историята на Лорейли, която получава като наследство от свой далечен роднина овехтяла платноходка, нуждаеща се от основен ремонт. Ето защо, Лорейли наема Роб, който да й помогне да я почисти и поправи. Целта й е да отплава от Карибите към Маями. Унесени в работата, двамата попадат в плен на любовта.

По-късно от 14.15 ч. следва премиерата на романтична лента на режисьора Ани Брадли „Вечно и завинаги твоя“. Зрителите ще проследият историята на млада жена, която открива старо любовно писмо и решава да открие неговия автор и получател. Вярвайки, че истинската любов заслужава втори шанс, тя се среща с чаровен мъж, който й помага да проследи историята зад писмото.

Докато разплитат чужда романтична загадка, двамата неусетно започват да пишат своя собствена любовна история.

