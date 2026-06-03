В „Социална мрежа” на 4 юни от 15:20 ч. очаквайте:

След поредния инцидент с блъснато от тротинетка дете: Отново на дневен ред е въпросът за контрола над индивидуалните превозни средства. Кой следи за безопасността?

Книги, обединени от обща мисия – да се роди нов живот. Писател дарява средствата от продажбата на своите книги, за да помогне на семейства с репродуктивни проблеми.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев