-
"Съдбен спор" между майка и учител заради таен запис
-
„На кафе“ с Влади Ампов-Графа, Христо Мутафчиев и Кичка Бодукова
-
Даниел Пеев-Дънди: Най-важното за мен беше да се забавлявам в „Като две капки вода“
-
Smart Face превзема София и Пловдив с добро настроение и колоритни образи
-
Находчива игра в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За мерките на кабинета и матурите след 4 и 10 клас
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови от София и семейство Железните от Перник.
Железните бяха по-бързи и точни в началото на всички рундове и печелеха правото да разкриват отговори първи, но не успяха да запазят всички събрани точки. Аналогови откраднаха в първи, трети и пети рунд и така само с три точни попадения успяха да откраднат играта от Железните и да продължат напред.
В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха още 1000 лв. от този епизод.
Днес Аналогови ще се изправи срещу семейство Божански.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни