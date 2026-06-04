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Не пропускайте новите два епизода на забавната игра в четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA
Smart Face се впуска в ново търсене на ентусиасти, готови да изпитат интуицията си в преследване на голямата награда от 10 000 евро. Този четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA Николаос Цитиридис ще задава любопитни въпроси на случайни минувачи в София и Пловдив, но ще бъдат ли те достатъчно наблюдателни, за да грабнат по-голяма сума пари?
Заедно с водещия по централни софийски локации ще се впусне инфлуенсърката Мирела Илиева. Тя ще се срещне с изключително пъстри образи, сред които дори цяло испанско ергенско парти. В петък в града под тепетата ще е пълно с колоритни пловдивчани, сред които и двойник на легендарния Майк Тайсън. В края на играта за интуиция най-прозорливият участник ще застане срещу Рафи Бохосян.
Какви въпроси е подготвил Николаос Цитиридис? Ще бъде ли спечелена голямата награда от участник? С какви хора ще се сблъскат Мирела Илиева и Рафи Бохосян? Не пропускайте да разберете в новите епизоди на Smart Face тази и утре вечер от 20:00 ч. по NOVA.
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