В петък гост на панела ще бъде Влади Ампов-Графа.

Христо Мутафчиев – за ползата от родителските съвети.

Неразказните истории на Кичка Бодукова.

„Хвърчащите хора“ с българския хъб за съвременно изкуство.

Дентална естетика в „Пътят на красотата с Ина“.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова