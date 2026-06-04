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Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък гост на панела ще бъде Влади Ампов-Графа.
Христо Мутафчиев – за ползата от родителските съвети.
Неразказните истории на Кичка Бодукова.
„Хвърчащите хора“ с българския хъб за съвременно изкуство.
Дентална естетика в „Пътят на красотата с Ина“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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