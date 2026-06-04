В „Социална мрежа” на 5 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Най-голямото събитие за човешки права у нас – „София Прайд”, ще се проведе под мотото „Различно си приличаме”. Станахме ли по-толерантни към различните?

Уроци по родолюбие: Каузата му е да събужда любовта към българската история, а приликата с Ботев - удивителна! Влизаме в час с режисьора и актьор Искрен Красимиров - в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев