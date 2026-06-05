-
„Ничия земя“: Опасните съкровища
-
„В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA”
-
Късметлийска игра в "Сделка или не"
-
Мениджъри под наблюдение в „Шеф под прикритие – Аватар“
-
„Пресечна точка”: За ареста на Стоян Мавродиев и за предстоящите „София прайд” и „Шествие за семейството”
-
Емилия и Борис в турболенция от блиц въпроси
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови и семейство Божански.
Това беше трета игра за Аналогови и първа за Божански, но новодошлите владееха играта. Отборът трупаше точки рунд след рунд, а Аналогови имаха възможност само да опитат да откраднат точките им. Успяха да го направят едва в един рунд и това донесе на Божански заслужена победа с 488:37 точки.
В „Бързи пари“ събраха 169 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.
Днес Божански ще се изправят срещу семейство Лисичкови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни