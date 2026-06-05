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„Събуди се“: Пътят на бежанците минава и през България, колко сигурна е границата ни?
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Победителят срещу водещия: Дънди атакува Боби Турбото
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„Пресечна точка”: За очакванията на хората за развитието на държавата и защо болно дете живее сред мухъл
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„Ничия земя“: Опасните съкровища
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„В търсене на знаците“ в „Темата на NOVA”
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Късметлийска игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник слънцето за него изгря – Папи Ханс и новата ера в живота му.
Дони и Нети за големия концерт на БГ Радио и как се промениха за 25 години.
Бети ни среща с Алекс Сърчаджиева.
Лятна почивка без напрежение – мисията е възможна. Съветите на психотерапевта Димитрина Митрева.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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