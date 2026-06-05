В понеделник слънцето за него изгря – Папи Ханс и новата ера в живота му.

Дони и Нети за големия концерт на БГ Радио и как се промениха за 25 години.

Бети ни среща с Алекс Сърчаджиева.

Лятна почивка без напрежение – мисията е възможна. Съветите на психотерапевта Димитрина Митрева.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова