В „Социална мрежа” на 8 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Отново потресаващ случай на насилие: 19-годишно момиче се бори за живота си в реанимация, зверски пребито от приятеля си. Безсилни ли са институциите срещу жестокостта над жени?

„Страхът ми от храната”: Книга разкрива механизмите на хранителните разстройства от първо лице, дава глас на трудните теми и отваря пространство за разговор.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев