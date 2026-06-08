В „Социална мрежа” на 9 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Според последните статистически данни: 87% от младите българи виждат бъдещето си в родината, а броят на завърналите се надвишава този на напусналите страната. Ще сложи ли тенденцията край на „изтичането на мозъци”?

В очакване на хитовите заглавия на големия екран през лятото: кои са най-вероятните блокбастъри и най-обещаващите сюжети? Селекцията на кинокритиците.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Дарина Методиева