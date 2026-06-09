В „Социална мрежа” на 10 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Майчинството в България: Липса на места в детските ясли и градини, символични надбавки и ограничени възможности за почасова работа - какво трябва да направи държавата, за да върне майките на пазара на труда?

Любителите на електронната музика и природата се събират за второто издание на „Мезмерик Оупън Еър“ на хижа Бонсови поляни. Безплатна възможност за публиката да срещне артисти от световната сцена. Още - от организаторите.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ивета Костадинова