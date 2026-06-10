В „Социална мрежа” на 11 юни от 15:20 ч. очаквайте:

Световната здравна организация (СЗО) предупреди: Вероятно вървим към пост-антибиотична ера, в която често срещани инфекции отново стават опасни. Какви ще са последствията за здравеопазването?

Как изкуството може да промени градската среда? Проект дава шанс на студенти по архитектура или урбанизъм да участват в създаването на един по-хубав град за всички.

Не пропускайте „Социална мрежа” всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Никола Тунев