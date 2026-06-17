Смели предположения, неочаквани обрати и много забавни срещи очакват зрителите на Smart Face тази седмица по NOVA. В три поредни вечери - сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч., водещият Николаос Цитиридис ще предизвика случайни минувачи с необичайни въпроси, забавни предизвикателства и възможност да спечелят награди до 10 000€.

От крайбрежните алеи на Бургас и Варна до оживените улици на София, зрителите ще станат свидетели на смели ситуации и решения, взети изцяло по интуиция. Защото в Smart Face не печели този, който знае най-много, а този, който успее да открие точния човек сред тълпата.

В “Звездния рунд” тази седмица ще се включат колоритният продуцент Иван Христов, любимият актьор Дарин Ангелов и талантливата актриса Александра Лашкова. Всеки от тях ще се изправи срещу най-добрия участник от своя епизод в битка за място във финалния рунд “Верижна реакция”, в който залогът е голямата награда от 10 000€.

Дали звездите ще се окажат по-наблюдателни от случайните хора на улицата? Кой ще се довери на правилния непознат? И ще успее ли някой да стигне до голямата награда? Отговорите - тази сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Боряна Димитрова