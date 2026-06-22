Напрежението в Smart Face достига нови висоти тази седмица. След поредица от смели предположения, любопитни въпроси и неочаквани обрати, играта отново ще достигне до най-желания момент - въпроса за голямата награда от 10 000 евро. Дали правилната преценка ще донесе най-голямата печалба в предаването, зрителите ще разберат в новите епизоди тази сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

Водещият Николаос Цитиридис вече загатна какво предстои по време на гостуването си в студиото на “Събуди се” : “Тази седмица ще отворим въпрос за 10 000 евро! Гледайте много внимателно” - подсказа той.

Освен големия залог, зрителите могат да очакват още колоритни участници, забавни ситуации и неочаквани срещи по улиците на България. Както винаги в Smart Face, успехът няма да зависи само от знанията, а и от способността да разпознаеш правилния човек сред десетки непознати.

В “Звездния рунд” тази седмица популярни лица отново ще премерят сили с най-добрите играчи от улиците на Стара Загора, Благоевград и София в битка за място във финалния рунд “Верижна реакция”. Зрителите на NOVA ще проследят играта на попфолк певицата Симона, актьорът и победител в “Като две капки вода” Даниел Пеев - Дънди и неговия колега Антоан Петров. А когато залогът е 10 000 евро, всяко тяхно решение ще бъде решаващо.

Кой ще стигне до големия въпрос? Ще бъде ли намерен верният отговор? И ще успее ли някой да си тръгне с най-голямата награда в Smart Face? Отговорите - тази сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

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Редактор: Райна Аврамова