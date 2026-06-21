В студиото на "Събуди се" водещият на Smart Face Николаос Цитиридис разказва, че преди около седмица две му се е наложило буквално да бяга от хора, които го питат: „Къде са парите? Къде е куфарчето?“. „Хора, раздадох ги! Няма ги вече и не са у мен! Може би е редно да ходя с някакви пари у себе си – било то реквизит или истински, за да мога да давам и да бягам. Защото вълнението около предаването е много голямо. И съм много щастлив от успеха, който постигнахме с екипа. Много интересно е как хората ме разпознават с това, че раздавам пари. Никога не съм си се представял в такова амплоа.“

Цитиридис разкрива, че по негови наблюдения, камерата наистина много стресира хората. Глътват си граматиката, когато към тях са насочени три камери и водещ. Но е готино да си умен – да си Smart Face. Голяма част от въпросите са негово дело. „Не знам дали има друго предаване като нашето, което да раздава пари, но и да иска да раздава пари. Ние имаме истинското желание да раздаваме парите. Затова и на някои хора може да им се струват много лесни въпросите. Смешното е, когато хората казват – водещ грък и арменец продуцент никога няма да дадат пари. Моят съвет към тези критици е да гледат предаването. Следващата седмица ще отворим въпрос за 10 хиляди евро. Оттам нататък гледайте внимателно какво ще се случи.“

Според Цитиридис формулата за успеха е когато нещо се прави с любов и с желание. „Имам огромен късмет екипът, с който работя – това са мои приятели. Забавляваме се през цялото време. Това е рецептата за успеха – да се прави с любов и желание. Много съм щастлив от ефекта и коментарите на хората. Ще се радвам да снимаме следващ сезон и да раздадем на хората още пари.“

За обичта му към импровизациите, към изненадите, защо българският Smart Face е ниво над останалите държави, в които се излъчва формата, за новото му стендъп шоу „Хейтъросексуален“ и какво е да си 10 години на сцена, гледайте във видеото.

Всеки, който желае да гледа шоуто „Хейтъросексуален“, може да го направи на 14 юли в Бургас и на 15 юли във Варна.

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Редактор: Боряна Димитрова