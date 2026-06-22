Във вторник Алисия клише ли е, че момичетата харесват повече лошите момчета?

Мария Гъркова лесно ли запазваме вълшебството от детството?

Поредна доза смях с Китодар Тодоров.

Специален гост на панела ще е Чикагото от „Игри на волята“.

Среща с Михаела и Венци от „Един за друг“.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова