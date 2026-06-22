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Какво мляко купуваме и каква храна ядат децата в градините и училищата
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Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник Алисия клише ли е, че момичетата харесват повече лошите момчета?
Мария Гъркова лесно ли запазваме вълшебството от детството?
Поредна доза смях с Китодар Тодоров.
Специален гост на панела ще е Чикагото от „Игри на волята“.
Среща с Михаела и Венци от „Един за друг“.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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