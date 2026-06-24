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Ла Фамилия се изправят срещу Скандалджиеви в "Семейни войни"
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„Пресечна точка”: За тежките криминални престъпления и за Консултативния съвет от роботи
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„На кафе“ с Жени Калканджиева, Христина Джурова и победителя от Big Brother Давид
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Калин Врачански трябва ли дамите да канят?
Елена Атанасова пред Елизабет Методиева-Бети за годежа и предстоящата сватба.
Гергана Змийчарова по улиците на Виена в търсене на бабини сладкиши.
Филип „Бри4ка“ за живота на високи скорости.
Много слънчево настроение с Николаос Цитиридис и Дино от „Игри на волята“
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
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