В четвъртък Калин Врачански трябва ли дамите да канят?

Елена Атанасова пред Елизабет Методиева-Бети за годежа и предстоящата сватба.

Гергана Змийчарова по улиците на Виена в търсене на бабини сладкиши.

Филип „Бри4ка“ за живота на високи скорости.

Много слънчево настроение с Николаос Цитиридис и Дино от „Игри на волята“

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова