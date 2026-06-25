В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Разчетите в бюджета на властта. Каква е позицията на синдикатите? Гост - главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

И още: Парите в хазната на държавата и промените в закона за съдебната власт – каква ще е стратегията на опозицията. В студиото - депутатът от „Демократична България” Любен Иванов.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Никола Тунев