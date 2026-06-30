След впечатляващата игра за 10 000 евро през изминалата седмица, Smart Face отново ще провери дали интуицията и правилната преценка могат да донесат най-голямата награда. В сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA водещият Николаос Цитиридис ще се срещне със случайни минувачи, които ще получат шанс да превърнат една обикновена разходка в незабравимо преживяване.

В следващите три епизода екипът на Smart Face ще посети Стара Загора, София и Варна, където нови участници ще трябва да докажат, че могат да разчитат хората по-добре от всеки друг. В играта няма значение кой знае най-много - важно е кой ще направи точната преценка в точния момент.

В „Звездния рунд“ тази седмица своята преценка ще изпробват певецът Борис Христов, познат на зрителите на NOVA от Сезона-Слънце на “Като две капки вода”, лъчезарната актриса Екатерина Лазаревска и рап изпълнителят Dim4ou. Всеки от тях ще се изправи срещу най-добре представилия се участник от своя епизод в битка, в която бързата мисъл, правилният избор и добрата интуиция са решаващи за място във финалния рунд “Верижна реакция”.

Ще бъде ли зададен нов въпрос за 10 000 евро? Ще има ли още един голям победител? Кои ще бъдат новите герои в Smart Face? Отговорите – в сряда, четвъртък и петък от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова