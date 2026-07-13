Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

35 години Конституция – време ли е за промяната ѝ? Разговор с доктора по конституционно право доц. Борислав Цеков.

И още: Бюджетът, свръхдефицитът, санкциите и енергийната независимост – в студиото председателят на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Ралица Атанасова