В годината, в която Уницеф отбелязва 80 години от своето създаване, Уницеф България поставя началото на нова фондонабирателна кампания с посланието „Чуждо дете няма“. Повече за инициативата в студиото на „Здравей, България“ разказват актрисата Елена Петрова и Боряна Гидикова, която е директор „Комуникации“ в UNICEF.

„Кампанията е предназначена за всеки един от нас. Искаме да напомним, че в България децата са най-голямата ценност. Такава е народопсихологията ни и още от едно време си казвахме, че е нужно едно село за отглеждането на едно дете. Затова всички деца са наши и няма чужди деца“, сподели Боряна Гидикова.

Елена Петрова уточнява, че всички кампании на Уницеф се въртят около децата и те са в центъра. Винаги се поставя най-важния въпрос: „Кое е най-важно за детето?“ Като общество трябва да се обединим и да помогнем на деца в нужда. Има кампании като „Ранно детско развитие“, „Превенция срещу насилие“ и много други, които продължават. Но според нея „Обединени заедно като общество можем да помагаме на всички деца.“

„Уницеф застава зад кампании с голям обхват. За да подкрепим държавата за промяна в политиките създадохме „Зона закрила“ и от 3 центъра в началото, благодарение на нашите благодетели, вече са 11. Под един покрив влиза семейството заедно с детето и получава помощ от специалисти и закрила. Имаме нужда да увеличим броя на центровете, защото в България има 28 областни града и не във всички има такива специализирани услуги. По различното е, че този път средствата ще отиват при деца, които са пострадали навсякъде по света от конфликти, хуманитарни кризи, природни катаклизми, като този във Венецуела например. След земетресението Уницеф още на другия ден изпрати над 70 тона помощ и възможността веднага да реагираме е заради редовните ни дарители“, дава повече детайли за новата кампания Боряна.

„Уницеф е на терен от 80 години и има механизмите, инструментите и знанието как да се справя с хуманитарни кризи и да отстоява мястото си. Децата винаги са на първо място, защото те са най-уязвимата група и най-пострадалите. Казваме, че децата са бъдещето, но трябва да ги подготвим, за да оставим един по-добър свят. Трябва да засегнем и безопасното дигитално пространство. Ясно е, че дигиталния свят е част от детството. Важно е не да затваряме вратата, а когато я отворят, да има повече регулации и отговорност от платформите. Понякога дигиталния свят е място за приятелство, себеизразяване, учение, но има и друга част. Необходима е информираност, дигитална грамотност, трябва да се опитваме да ги защитим, а не да ги ограничаваме “, каза Елена Петрова.

Мнението на директора „Комуникации“ в Уницеф е, че не е необходима пълна забрана, а да се започне с разговор с платформите. Тя разказва, че наскоро са завършили проучване за това как децата се държат в дигиталното пространство. Резултатите показват, че децата прекарват два пъти повече време в интернет пространството, отколкото възрастните и родителите си мислят.

Но от друга страна съществуват платформи, които помагат на деца, на такива със затруднения или със специални образователни потребности.

„Ролята на Уницеф е да подкрепяме неправителствения сектор и държавата, за да намерим най-добрия път и политики. Затова ви призоваваме да станете част от нашето семейство и да бъдете сред благодетелите ни. Вярваме, че не е нужно да се правят големи стъпки и усилия, а са важни малките усилия всеки ден, които правят реалната промяна“, обобщават Елена Петрова и Боряна Гидикова.

Редактор: Райна Аврамова