Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Машините за вота и машината на властта - преди изборите за президент - анализ на политолога Първан Симеонов.
И още: „Боташ”, енергийни помощи за Украйна и АЕЦ „Козлодуй” - в студиото бившият шеф на Българския енергиен холдинг Валентин Николов.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Ивета Костадинова
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