В сряда в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Машините за вота и машината на властта - преди изборите за президент - анализ на политолога Първан Симеонов.

И още: „Боташ”, енергийни помощи за Украйна и АЕЦ „Козлодуй” - в студиото бившият шеф на Българския енергиен холдинг Валентин Николов.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Ивета Костадинова