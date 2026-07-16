Най-чаканото лятно преживяване - Coca-Cola The Voice Турнето 2026 продължава с едни от най-актуалните имена от българската музикална сцена

Море и музика – от това се нуждае човек през лятото. Турнето на Coca-Cola The Voice 2026 премина и през Варна, като поредният концерт бе на южния плаж, където настроението на публиката бе на макс. С ексклузивни интервюта от бекстейджа, повече за събитието разказва репортерът Ивомира Пехливанова.

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„Лятото е пълно с прекрасни събития. Ходете на концерти! Има много такива, особено на морето, където ще преживеете неща, където другаде не бихте могли“, отправя покана Тино.

тита

„От много години вече съм на турнето и дори не мога да ги сметна. Завързала съм много приятелства и запознанства с целия екип, който е тук. Най-специална е енергията на концертите. Който не е бил на турнето на Coca-Cola The Voice 2026 не може да си представи какво е тук. Още преди да започна да се занимавам с музика, когато бях на 13 години, идвах на тези турнета и си мечтаех един ден и аз да съм тук“, признава Тита.

боро

Според Боро Първи в родния му град Варна е най-яката и шумна публика. Въпреки, че е специален гост, се чувства като домакин.

торино

„Настроението във Варна е уникално. Комбинацията от сцена, публика, плаж и море е невероятна. Енергията е различна. Турнето Coca-Cola The Voice 2026 взриви публиката. Публиката е по-гореща и атмосферата е уникална“, споделиха Torino & Pashata.

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„Навсякъде, където хората внасят енергия, се получава магично. Имам специална връзка с Варна, защото тук направих 3 концерта „Стария Криско“ пред 18 хиляди души. Следващите дати в турнето са в Бургас на 18 юли, а след това ще посетим Севлиево и Пловдив“, каза Криско.

Редактор: Райна Аврамова

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