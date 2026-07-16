Море и музика – от това се нуждае човек през лятото. Турнето на Coca-Cola The Voice 2026 премина и през Варна, като поредният концерт бе на южния плаж, където настроението на публиката бе на макс. С ексклузивни интервюта от бекстейджа, повече за събитието разказва репортерът Ивомира Пехливанова.

„Лятото е пълно с прекрасни събития. Ходете на концерти! Има много такива, особено на морето, където ще преживеете неща, където другаде не бихте могли“, отправя покана Тино.

„От много години вече съм на турнето и дори не мога да ги сметна. Завързала съм много приятелства и запознанства с целия екип, който е тук. Най-специална е енергията на концертите. Който не е бил на турнето на Coca-Cola The Voice 2026 не може да си представи какво е тук. Още преди да започна да се занимавам с музика, когато бях на 13 години, идвах на тези турнета и си мечтаех един ден и аз да съм тук“, признава Тита.

Според Боро Първи в родния му град Варна е най-яката и шумна публика. Въпреки, че е специален гост, се чувства като домакин.

„Настроението във Варна е уникално. Комбинацията от сцена, публика, плаж и море е невероятна. Енергията е различна. Турнето Coca-Cola The Voice 2026 взриви публиката. Публиката е по-гореща и атмосферата е уникална“, споделиха Torino & Pashata.

„Навсякъде, където хората внасят енергия, се получава магично. Имам специална връзка с Варна, защото тук направих 3 концерта „Стария Криско“ пред 18 хиляди души. Следващите дати в турнето са в Бургас на 18 юли, а след това ще посетим Севлиево и Пловдив“, каза Криско.

Редактор: Райна Аврамова