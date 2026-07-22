В епизода на сериала тази вечер в Ню Йорк настъпва същински хаос след като мащабна координирана атака прекъсва интернета и клетъчните кули в целия град.

Докато екипът на ФБР бърза да изолира заплахата и да идентифицира извършителите, те разкриват опасна радикална групировка от акселерационисти. Целта им е да сринат модерната инфраструктура, за да рестартират насилствено съвременното общество.

Възползвайки се от безредиците и масовата евакуация на гражданите, терористите планират опустошителна атака в тунела „Холанд“.

Ще успеят ли агентите да обезвредят експлозивите, да неутрализират лидера и да предотвратят огромна трагедия, гледайте тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова