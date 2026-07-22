В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Самолетите на САЩ в „Безмер“ и националната ни сигурност, войната в Близкия изток и конфликтът в Украйна - в студиото бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

И още: Войни и икономика - финансовото измерение на конфликтите - гост доц. Светла Бонева от УНСС.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

Редактор: Ивета Костадинова