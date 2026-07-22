Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева” след новините в 17 часа
В четвъртък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Самолетите на САЩ в „Безмер“ и националната ни сигурност, войната в Близкия изток и конфликтът в Украйна - в студиото бившият министър на отбраната Ангел Найденов.
И още: Войни и икономика - финансовото измерение на конфликтите - гост доц. Светла Бонева от УНСС.
Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.Редактор: Ивета Костадинова
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