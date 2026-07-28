Родената и израснала в Америка поп фолк певица и участник в Big Brother – Атижа ще провокира кулинарните рецептори на участниците с вечеря, посветена на националния празник на САЩ – Деня на независимостта, честван ежегодно на 4 юли.

Гореща испанска фиеста от Кристина Патрашкова в „Черешката на тортата“

Тя ще посрещне гостите на любимо за нея място с маса на открито, а продуктите за менюто, което ще подготви, ще си набави не от къде да е, а от Женския пазар, чиято атмосфера истински ще я заинтригува.

Менюто, с което планира да зарадва гостите си, включва салата „Колсло“, мак енд чийз, Deviled eggs, основното ще бъде барбекю от всякакви видове месо (ребра, пилешко, хот дог с чили, хамбургери, зеленчуци), приготвено на грил навън с американски сос и гарнитура от царевица, печени картофи, тиквички и патладжан. Десертът ще бъде ябълков пай.

„Черешката на тортата“ събира вкусове от цял свят

Изненадата ще бъде ярка и запомняща се, а как гостите ще оценят представянето на Атижа в „Черешката на тортата“, гледайте тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница. Епизодите от новия сезон на кулинарното риалити можете да гледате на NOVA PLAY след излъчването им в ефир.

Редактор: Боряна Димитрова