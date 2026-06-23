България продължава да подкрепя Украйна, но е достигнала границата на възможностите си за предоставяне на допълнителна военна и финансова помощ извън вече поетите ангажименти. Това заявява министър-председателят Румен Радев.

Той подчерта, че страната ни работи за „траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и Устава на ООН”. По думите му дипломацията трябва да играе ключова роля, а Европейският съюз да се ангажира по-активно с мирния процес.

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Премиерът направи разграничение между военна и военно-техническа подкрепа, като беше категоричен, че след 13 пакета с помощ България е достигнала лимита на Въоръжените си сили. „След 13 пакета военна подкрепа България достигна предела на това, което може да предостави от ресурса на Въоръжените сили, без да компрометира способностите за национална отбрана”, заявява той.

Въпреки това Радев уточни, че спирането на армейските дарения не означава отказ от сътрудничество в други сфери, включително в производството. „Преустановяването на даренията от Българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, нито преустановяване дейността на българската отбранителна индустрия”, пише още министър-председателят.

Позицията му се мотивира и с необходимостта от запазване на фискалната стабилност на страната, предвид започната от Европейската комисия процедура по прекомерен дефицит. „Считам, че страната ни е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна отвъд вече договорената”, обобщи Радев.

Редактор: Мария Барабашка