Изкуственият интелект е използван във Великобритания за разработване на нов вид ваксина, която може да осигури защита срещу широк спектър от вируси и да помогне за предотвратяване на бъдещи пандемии.

Ваксината е проектирана да действа срещу всички коронавируси, което включва различни варианти на COVID-19, както и такива, които в момента заразяват животни, но имат потенциал да предизвикат следваща пандемия. Работата на изследователите от Университета в Кеймбридж все още е на ранен етап, но екипът съобщи, че разработва отделни ваксини, които биха могли да се справят с грип и ебола. За първи път ключов компонент на ваксина е бил изцяло проектиран от изкуствен интелект и тестван върху хора, което може фундаментално да промени борбата с пандемиите.

Учени от Оксфорд работят по спешна ваксина срещу ебола

Изследователите от Кеймбридж са използвали известни генетични кодове от различни коронавируси, събрани чрез програми за наблюдение на потенциални вирусни заплахи. Тези генетични данни са били анализирани с изкуствен интелект, който е създал така наречения „суперантиген“ – структура, способна да обучи имунната система да осигурява защита срещу цялото семейство вируси, дори ако те мутират или преминат от животни към хора.

„Различното в нашия подход е, че сега използваме геномика - данни за последователност на генериране от следващо поколение, които идват от епидемии по целия свят. И сме в състояние да ги обединим компютърно, за да анализираме секвенциите и след това да проектираме ваксини, които ще имат характеристики, способни да ни предпазват от всички тези различни варианти на вируси, които се разпространяват сред нас“, казва проф. Джонатан Хийни

Той е част от изследователския екип. Професорът казва още, че по този начин се опитват да изпреварят събитията и да стигнат дотам, че да могат да предотвратяват бъдещи огнища и пандемии. Първите тестове върху 39 души са показали, че този тип ваксини са безопасни. Сега се провеждат нови, които трябва да установят колко добре те тренират имунната система.

„Много различни компании вече тестват персонализирани ваксини срещу рак, които по същество се проектират на компютър, без непременно да се правят тестове върху животни или дори инвитро тестове. Мисля, че това може да проправи пътя за още по-широко използване на изкуствения интелект в дизайна на ваксини и на лекарства като цяло“, казва Томас Троле.

Досега ваксините се разработваха на базата на конкретен съществуващ щам на вирус. Те се тестваха върху животни или върху групи хора, преди да бъдат пуснати за масова употреба. С използването на изкуствен интелект тази дълга процедура може да бъде съкратена, тъй като той е в състояние да анализира огромен обем от данни от цял свят и да прави надеждни прогнози въз основа на тях.

„Мисля, че определено можем да правим повече с помощта на изкуствения интелект. Но много зависи и от това с какви базови данни разполагаме. Определено ще има все по-голямо влияние на изкуствения интелект и машинното обучение, но това ще става постепенно“, казва Гилхем Ричард.