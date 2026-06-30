Двете българчета, открити мъртви в заключен автомобил в Кипър , престояли повече от три часа в него при високи температури. Това сочат данните от разследването на полицията в Британските бази, която работи по версия за причиняване на смърт поради небрежност.

Бащата на децата и неговата партньорка бяха оставени в ареста за три дни с решение на съда в Декелия. Полицията поиска четиридневно задържане, но съдът уважи искането само частично, като прие единствено аргумента, че съществува риск двамата да се укрият. Следващото съдебно заседание е насрочено за четвъртък по обяд.

Разследващите се опитват да изяснят два основни въпроса – защо автомобилът е бил заключен и защо децата изобщо са напуснали семейното жилище. Според събраните до момента доказателства момчетата са влезли в автомобила през отключена врата. Следователите проверяват дали впоследствие не е възникнала техническа неизправност в заключващия механизъм на колата. По случая вече са назначени специализирани технически експертизи, като се осъществява контакт и с официален представител на марката на автомобила.

Другата основна линия на разследването е свързана с причината децата да напуснат дома си. По информация на близки на бащата семейството е имало проблеми със свой съсед в жилищната сграда, който се оплаквал от присъствието на децата. Според тях момчетата може да са били уплашени и именно затова да са излезли навън. От полицията заявяват, че и тази версия се проверява.

Камера за видеонаблюдение, която се активира при движение, е заснела как децата влизат в автомобила и започват да играят вътре. Малко по-късно записът показва, че движението спира.

Момчетата били открити в безсъзнание около 17:30 ч. от партньорката на бащата, която се прибрала от работа. Тя незабавно подала сигнал в полицията. Бащата, който работи като ковач в Лимасол, бил уведомен малко по-късно.

Според разследващите децата са останали в автомобила повече от три часа, като заради високите външни температури в купето градусите се повишили още повече.

По време на съдебното заседание адвокатът на бащата възрази срещу задържането му с аргумента, че все още няма съдебномедицинска експертиза, която да установява точната причина за смъртта. Защитата посочи, че не може да бъдат изключени и други възможни причини, включително отравяне.

Разследващият инспектор обаче заяви пред съда, че към момента всички събрани доказателства сочат към престъпление, извършено по непредпазливост. Стана ясно още, че разследването се води от полицията на Британските бази, тъй като автомобилът е бил паркиран на тяхна територия. Жилищната сграда, в която е живяло семейството, се намира на територията на Република Кипър.

Очаква се да бъдат разпитани около 25-има свидетели, предимно жители на района. Кипърските власти са поискали съдействие както от полицията в Република Кипър, така и от българските власти, за да бъде разпитана и майката на двете деца.

По данни на разследването момчетата са пристигнали в Кипър заедно с баща си в средата на месец май.

Редактор: Дарина Методиева