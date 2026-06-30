Потоци от лава, изригнали от вулкана Етна, осветиха с яркочервени отблясъци нощното небе над италианския остров Сицилия в понеделник вечер. Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия лавата е започнала да изтича от еруптивен отвор, разположен на около 3000 метра надморска височина.

Етна, която се намира на източното крайбрежие на Сицилия, е най-големият действащ вулкан в Европа.

От италианската служба за гражданска защита посочват, че активността на вулкана обикновено се характеризира с периодични изригвания, лавови потоци и изхвърляне на вулканична пепел. Към момента няма информация за пострадали хора или за нанесени материални щети вследствие на последната вулканична активност.

Припомняме, че вулканът изригна отново на 1 януари тази година . Тогава нямаше затруднения в трафика на летището в Катания, както и нямаше опасност за населените места. Италианските медии публикуваха зрелищни кадри от изригването.

Редактор: Дарина Методиева