В седми сезон на сериала елитният отряд на „ФБР“ в Ню Йорк се изправя пред най-опасния си противник досега: неконтролируема антиправителствена екстремистка група, известна като „Forefront“, която е успяла да проникне дълбоко в самите редици на Бюрото за разследвания.

В първия епизод на криминалната поредица екипът на „ФБР“ разследва убийството на водопроводчика от Бруклин Тарик Амини, който е убит при умишлен атентат с кола бомба на магистрала „Хенри Хъдсън“.

Специалните агенти Стюарт Скола и Тифани Уолъс тръгват по следите на престъпниците, като първо решават да разпитат близък приятел на Амини. По време на разговора им обаче ще се случи нещо неочаквано, а впоследствие Тифани ще вземе крайно, но категорично решение за бъдещето си.

Кой всъщност е Амини и какви тайни крият със съпругата му, гледайте в премиерния първи епизод от сезон 7 на криминалната драма тази вечер от 21.00 ч. по NOVA.

